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Moskova iddia etti: O saldırı Ukrayna istihbaratının işi

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#Rusya#Kerç Boğazı Köprüsü#Ukrayna
Moskova iddia etti: O saldırı Ukrayna istihbaratının işi
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 07:00

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya’yı Kırım Yarımadası’na bağlayan Kerç Boğazı Köprüsü sabotajının Ukrayna Askeri İstihbarat şefi Kiril Budanov tarafından organize edildiğini öne sürdü.

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Köprüye saldırının düzenlendiği 8 Ekim’de başlatılan soruşturmanın dün sonuçlandığını duyuran FSB, “Saldırı Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi şefi Kiril Budanov tarafından organize edildi. Budanov’un yanı sıra 12 kişi daha terör eyleminde rol aldı. Zanlılar arasındaki beş Rusya, iki Ukrayna ve bir Ermenistan vatandaşı toplam 8 kişi şu anda tutuklandı. Geriye kalan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor” açıklamasını yaptı.

22 TON PATLAYICI

Köprüyü havaya uçurmak için kullanılan TIR ile ilgili de detay veren Rus güvenlik servisi, “Patlayıcı yüklü TIR, dikkat çekmemek için geçen ağustos ayında ilk önce Ukrayna’nın Odessa şehrinden Bulgaristan’ın Rusçuk şehrine gönderildi. Daha sonra buradan Kafkaslar bölgesine aktarılarak buradan Rusya topraklarına giriş yaptı. TIR aracının güzergâhının oluşturulmasında Gürcistan vatandaşları da rol aldı. Araçta bulunan yaklaşık 22 ton patlayıcı, paletler halinde sıkı bir şekilde naylonla sarılı olduğu için kontrollerde açılmadan köprüye kadar gelebildi” dendi. Kerç Boğazı Köprüsü’nde 8 Ekim sabahı saat 06.00’da düzenlenen sabotaj eyleminde 4 kişi hayatını kaybetmiş, kısmen zarar gören köprüde ulaşım aksamıştı.

 

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#Rusya#Kerç Boğazı Köprüsü#Ukrayna

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