Moskova Donbas’ta ilk hedefine ulaştı: Lugansk Rusların eline geçti

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LUGANSK bölgesinin tamamen kontrol altına alındığı haberi, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından önceki gün Vladimir Putin’e rapor edildi. Cephedeki kritik gelişmenin ardından açıklama yapan Ukrayna’nın Lugansk OHAL Valisi Sergey Gayday, yenilgiyi kabul ederek, “Evet, Lugansk bölgesi el değiştirdi ancak Ruslar yine de bölgenin tamamını kontrol etmiyor. Geriye Belogorovka köyü kaldı. Askerlerimiz bu köyden henüz çekilmeyerek direnişi sürdürüyorlar. Amacımız Lugansk’tan sonra Donetsk bölgesine yönelecek olan Rus güçlerine karşı yeni cephe hattında gerekli savunmayı hazırlamak. Donetsk ile ilgili hazırlıklarımız tamamlanınca bu köyden de kuvvetlerimizi çekeceğiz” dedi.

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10 KAT DAHA GÜÇLÜ

Gayday, “Ruslar sayı ve ateş gücü olarak bizden yaklaşık 10 misli daha kuvvetli. Lugansk bölgesinde şehir ve kasabaları yerle bir ederek ilerlediler. Biz ise sivil halkı düşünmek zorunda kaldığımız için çoğu zaman kendimiz geri çekilmeyi tercih ettik” diye konuştu.

ZELENSKİ: GERİ ALACAĞIZ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, “Ruslara karşı savaşımız bitmedi. Batı’dan uzun menzilli silahlar elimize ulaştığında işgal edilen topraklarımızı geri almak için karşı saldırılar başlatacağız” dedi.

HEDEF DONETSK’İ ALMAK

Askeri gözlemciler, Rusların Lugansk bölgesinden sonra tüm gücünü Donetsk üzerine yoğunlaştıracağını kaydetti. İlk kuşatılacak şehirler ise Slavyansk ve Krematorsk olarak gösteriliyor. Rus kuvvetlerinin bu iki şehre saldırmasından önce Ukrayna ordusuna gerekli silahların ulaşmaması durumunda, tüm Donbas bölgesinin ağustos ayı sonuna kadar Rusya’nın eline geçebileceği iddia ediliyor.

750 MİLYAR DOLAR ÇAĞRISI

Zelenski, İsviçre’de Ukrayna’nın yeniden inşaasıyla ilgili toplantıya videokonferansla yaptığı konuşmada, ülkenin yeniden inşası için 750 milyar dolara ihtiyaç duyulacağını belirterek yardım etmenin tüm demokratik dünyanın vazifesi olduğunu söyledi.

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ZAHAROVA’NIN ÇİLEKLİ VİDEOSU TEPKİ ÇEKTİ

RUSYA ile Ukrayna arasındaki gerilim tüm hızıyla devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın sosyal medyada yayınladığı bir video büyük tepki topladı. Telegram hesabından paylaştığı videoda Zaharova, yazlık evinde yeni topladığı bir çileği yerken kameraya yansıdı. ‘Yeni mahsül’ adını verdiği 3 dakikalık videoda Zaharova, Kalinka halk türküsü eşliğinde çilek yedi. Zaharova’nın bu görüntülerinin yaptığı işin ağırlığıyla ters düştüğünü düşünen Ruslar tepki gösterdi.

Rusya’da bir öğretmen, “Dışişleri Bakanlığı’nı Rusya’nın en ciddi devlet kurumu olarak biliyordum, demek ki yanılmışım. Öğretmen olarak ben böyle bir video çekip paylaşsam ertesi gün kovulurdum ancak Rusya’nın dış dünyaya karşı sözcülüğünü yapan Zaharova istediği gibi davranabiliyor” dedi. Başka bir kişi ise Zaharova’nın videosunu, Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara alaycı bir tepki olarak yorumladı. Bazı Telegram kullanıcıları da Zaharova’nın bu çekimi alkollüyken yaptığını öne sürdü.