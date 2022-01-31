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Moskova, Atlantik’teki tatbikat yerini değiştirdi

#Rusya#Atlantik#Yuriy Filatov
Moskova, Atlantik’teki tatbikat yerini değiştirdi

Rusya Deniz Kuvvetleri’inin 3-8 Şubat tarihleri arasında yapmayı planladığı tatbikat alanını İrlanda’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına çekeceği bildirildi.

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Rusya’nın Dublin Büyükelçisi Yuriy Filatov, Rusya Donanması’nın Atlantik’te yapmayı planladığı tatbikat alanını İrlanda’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına taşımaya karar verdiğini belirtti. Filatov, talebin İrlanda hükümetinin yanı sıra, ülkenin güney ve batı bölgelerindeki balık üreticilerinden geldiğini belirtti.

‘MEMNUNİYETLE KARŞILADIK’

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Rusya donanmasının 3-8 Şubat tarihleri arasında yapmayı planladığı tatbikat alanını, İrlanda’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına taşıma kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

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