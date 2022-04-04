Moskova: Anlaşma metni henüz hazır değil

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Ukrayna heyeti Başkanı David Arakhaniya’nın, “Metin hazır. İki ülke lideri Zelenski ile Putin yakında görüşebilir” açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Medinski, “Arakhaniya’nın Kırım konusu dışında anlaşmanın hazır olduğu beyanı gerçeği yansıtmıyor. İstanbul’daki müzakerelerde sadece Ukrayna’nın askeri açıdan bağlantısız blok dışı statüsü, yabancı ülkelerin askeri üs kurmama konusu, yabancı ülke askerlerinin Ukrayna’ya konuşlandırılmaması, saldırı silahlarının yerleştirilmemesi ve üçüncü ülkelerle sadece garantör ülkelerin izniyle askeri tatbikat yapılabileceği hususunda görüş birliğine varıldı.

KIRIM VE DONBAS

Sıralanan bu hususlar 2014 yılından bu yana Moskova’nın Kiev yönetiminden talep ettiği maddelerdi. Arakhaniya’nın bu maddelerle ilgili olumlu gelişmeleri kendi kamuoyunu dikkate alarak Ukrayna yönetiminin başarısı olarak lanse etmek istiyorsa bizim diyecek sözümüz yok. Ancak aramızda kapsamlı anlaşmanın hazır olduğunu söylemek mümkün değil. Rusya’nın Kırım ile Donbas konusunda tavrı çok iyi biliniyor. Dolayısıyla imza için liderleri bir araya getirecek anlaşmanın hazır olduğunu söylemek için daha çok erken. İstanbul’dan sonra görüşmeler video konferans şeklinde devam etti. Pazartesi yine temaslar sürecek. Anlaşma metninin hazırlandığını ilan etmek için Ukrayna tarafının daha hızlı yol alması gerekecek” dedi.