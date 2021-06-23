Moskova adeta yanıyor! 120 yıllık sıcaklık rekorunu kırdılar

Yaz aylarında sıcaktan bunalıp kendini şehrin göbeğinde bile olsa derelere, havuzlara, fıskiyelerin kenarına atan ve serinlemeye çalışan insan görüntülerine aşinayız. Ancak dünyanın en soğuk bölgelerine sahip ülkelerden biri olan Rusya bu yerlerden bir tanesi değil...

Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan iklim krizi ve küresel ısınma Rusya'yı da etkisi altına aldı ve başkent Moskova'da alışık olmadığımız görüntüler ortaya çıkardı. Zira Rusya son günlerde görülmemiş bir sıcak hava dalgasını etkisi altına girdi.

Moskova 120 yıldan bu yana en sıcak Haziran gününü yaşadı ve başkent 34.7 dereyle sıcaklık rekoru kırdı. Bu derece sıcaklıklara alışkın olmayan Ruslar ise kendilerini şehir merkezindeki havuzlara ve fıskiyelere atarak serinlemeye çalıştı.

Rus meteoroloji ajansı Roshydromet, bu sıcak dalgasını küresel ısınmaya bağlarken rekorun önümüzdeki günlerde aşılacağını öngörüyor. Roshydromet yetkilisi Marina Makarova yaptığı açıklamada "Bu günlerde Moskova'da kaydedilen sıcaklıklardaki artış 120 yıldır görülmemiş bir şey. Bunun nedeni küresel iklim değişikliği” açıklamasını yaptı.

Ülkenin sıcaklıklarını 1881 yılından beri kayıt altında tutan kurum yarın ve cuma günü sıcaklıkların 35 derecenin de üstüne çıkabileceği konusunda uyarı yaptı.

Geçtiğimiz pazartesi günü, 1901'den bu yana Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşanan en sıcak haziran günü oldu. Kentte termometreler 34.7 dereceyi gösterdi.

Moskova'da daha önce kaydedilen en yüksek sıcaklık 2010 yılının temmuz ayında ölçülmüş ve termometreler 38 dereceden fazla bir sıcaklık ölçmüştü. 11 yıl önce yaşanan bu rekorla birlikte tüm ülkeyi vuran sıcak dalgası ülkede sağlık sorunlarının yanında büyük yangınlara da yol açmıştı.

Ülkenin ikinci büyük şehri St Petersburg da bu sıcak dalgasından nasibini alıyor. St Petersburg'da sıcaklık 34 dereceye yükselirken bunun da 1998'den beri görülen en yüksek haziran ayı sıcaklığı olduğu açıklandı.

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