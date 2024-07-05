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Moritanya’da göçmen teknesi faciası: 89 ölü

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#Göçmen Teknesi#Moritanya#Alabora
Moritanya’da göçmen teknesi faciası: 89 ölü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 12:03

Moritanya açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 89 kişi hayatını kaybetti

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Afrika ülkesi Moritanya’nın resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, pazartesi günü bir göçmen teknesinin Ndiago kentine yaklaşık 4 kilometre mesafede alabora olduğu belirtildi. Olayda 89 kişi hayatı kaybetti, sahil güvenlik ekibi aralarında 5 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 9 kişiyi kurtardı.

Kurtarılan göçmenler tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'ya gitmek üzere 6 gün önce Gambiya-Senegal sınırından yola çıkan teknede en az 170 göçmenin bulunduğu ifade edildi.

Her yıl binlerce Afrikalı göçmen, iş bulmak ve yeni bir hayat kurmak için Avrupa ülkelerine gitmek üzere Atlas Okyanusu ve Akdeniz üzerinden tehlikeli yolculuklar yapıyor.

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#Göçmen Teknesi#Moritanya#Alabora

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