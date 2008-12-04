Morgda bekletilen 82 bebek

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Ölü doğan 82 bebeğin cesetleri morgda bekletiliyor, bazıları yıllardır böyle tutuluyor.

Sırbistan'da, ölü doğan 80'den fazla bebeğin cesedinin morgda bekletildiği bildirildi.



Olayın açığa çıkması ülkede tepkilere neden olurken, hastane yetkilileri, 50 bebek cesedinin Belgrad'daki bir hastane morgunda, 32'sinin ise Nis kentindeki bir doğumevinde derin dondurucuda muhafaza edildiğini kaydetti. Bazı cesetlerin yıllardır bu şekilde tutulduğu belirtildi.



Belgrad doğumevi yetkilisi Radica Bulajic, ölü doğan bebeklerin cesetlerinin, ailenin yazılı rızası olmadan ve cenaze töreni için aileden para gelmeden yasal olarak gömülemediğini söyledi.



Bulajic, çok sayıda ailenin “duygusal nedenlerle” naaşlara sahip çıkmadığını ve sorunun çözülmesi için yetkililerle bağlantı kurulduğunu kaydetti.