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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 18:37 | Son Güncelleme:

Moody's'den İngiltere'ye kötü haber! 2024'ten önce eski seviyelere dönmeyecek

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Moody's'den İngiltere'ye kötü haber! 2024'ten önce eski seviyelere dönmeyecek
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İngiltere'de havalimanı trafiğinin 2024 yılından evvel Kovid-19 salgını öncesi seviyelere ulaşmasının olası görünmediğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ülkede havalimanı trafiğinin Kovid-19 salgını ve salgını kontrol altına almak için uygulanan kısıtlamalardan etkilendiği belirtildi.

İngiltere'de havalimanı trafiğinin bu yıl yüzde 75 azalmasının beklendiğinin ifade edildiği açıklamada, ülkede söz konusu trafiğin 2024 yılından evvel Kovid-19 salgını öncesi seviyelere ulaşmasının öngörülmediği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının dünyanın bazı bölgelerinde kontrol altına alınmış olsa da seyahat kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle herhangi bir toparlanmanın zamanlaması ve niteliği konusunda hala ciddi bir belirsizlikler olduğu vurgulanarak, “Aşıya yönelik belirsizlik de devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

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