‘Montrö’nün anahtarı Türkiye’de’

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Montrö’nün anahtarının da sözleşmeyi yorumlama yetkisinin de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’de olduğunu, bunun tartışılamayacağını söyledi. Öztrak, olağanüstü toplanan CHP MYK gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında, “Büyük bir insani krizin başlangıcındayız” diyerek şunları söyledi:

“MYK’mız Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin hukuki ve insani bakımdan kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Biz, Atamızın ‘Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir’ düsturundan hareket ediyoruz. Rusya’nın saldırısının, caydırıcı güç üzerine inşa edilecek diplomasiyle sonlandırılmasından yanayız. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ve uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalınması gereğinin altını bir kere daha özenle çiziyoruz. Türkiye’nin Boğazlar hukukunu bugüne kadar uyguladığı gibi itidal içinde uygulaması gerektiğini bir defa daha hatırlatıyoruz. Montrö’nün anahtarının ve sözleşmeyi yorumlama yetkisinin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Türkiye’de olduğunun tartışılamayacağını ifade ediyoruz.”