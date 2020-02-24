Montenegro nerede? Montenegro'nun harita konumu

Batı Balkanlar'ın nüfus bakımında en küçük ülkesi konumundaki Montenegro'nun toplam nüfusu 600 bin civarında ve başkenti ise Podgorica. İşte, Karadağ olarak da bilinen Montenegro hakkında tüm merak edilenler...

21 Mayıs 2006'da yapılan referandumla Sırbistan-Karadağ'dan ayrılan Balkanlar'ın nüfus bakımından en küçük ülkesi Montenegro, bağımsızlığının 20. yılında. Adriyatik Denizi kıyısında bulunan 620 bin nüfuslu Karadağ, AB'ye üyelik yolunda Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya gibi bölge ülkelerinden de bir adım önde duruyor.

Karadağ'da son olarak 2011 yılında yapılan nüfus sayımının verilerine göre, ülke nüfusunun yüzde 72,07'sini Ortodokslar, yüzde 19,11'ini Müslümanlar ve yüzde 3,44'ünü ise Katolikler oluşturuyor.

Ülkede etnik olarak en fazla Karadağlı ve Sırp bulunurken, bunları Boşnak, Arnavut, Roman ve Hırvatlar ile diğer küçük etnik gruplar izliyor.

Başkenti Podgorica, resmi dili ise Karadağca olan ülkenin mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, mevcut Başbakanı ise Dusko Markovic.