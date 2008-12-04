Monica Lewinsky gibisin demek suç

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İtalya’da Yargıtay "Monica Lewinsky gibisin" demenin suç olduğuna karar verdi.

Güney İtalya’nın Foggia kentinde bir kadın mahkemede kendisine "Monica Lewinsky gibisin" diyen avukata hakaret davası açmış, ancak mahkeme bunu suç olarak görmemişti. Ne var ki Yargıtay mahkeme kararını bozarak, eski ABD Başkanı Bill Clinton ile seks skandalına adı karışan stajyer Monica Lewinsky ile bağlantı kurmanın "kolay kadın" anlamına gelebileceği hususunu göz önünde tutarak, avukatın hakarette bulunduğu ve istenen tazminatın ödenmesi kararını verdi.