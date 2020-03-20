Monaco Prensi’ne korona teşhisi

62 yaşındaki prensin hastalığının duyurulduğu açıklamada, Prens Albert’in sağlığında endişe verici bir durum olmadığı belirtildi. Monaco Prensi, koronavirüs teşhis edilen ilk devlet lideri olarak kayıtlara geçti. Prens Albert’in, Princess Grace Hastanesi’ndeki doktorlar tarafından tedavi altına alındığı belirtildi. Prensin, özel dairesinde çalışmaya devam edeceği belirtilirken, eşi Charlene Lynette Wittstock ile ilgili bir açıklama yapılmadı.