Mona Lisa'ya pastalı saldırı! Saldırganın kimliği şaşırttı

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Tekerlekli sandalyede oturan ve peruk takarak kendini yaşlı bir kadın gibi gösteren bir adam Paris'teki Louvre Müzesi'ne giderek dünyanın en ünlü tablosu Mona Lisa'ya yönelik bir saldırı eyleminde bulundu.

Dün yaşanan ve dünyayı şaşkına çeviren olayda adamın tekerlekli sandalyesinden ayağa fırlayarak Mona Lisa tablosuna bir parça yaş pasta fırlattığı görüldü.

Olay anında müzede bulunan ziyaretçilerin cep telefonlarının kameralarıyla çektiği görüntüler tüm dünyada ses getirdi.

Videolarda adamın Fransızca konuştuğu ve "Dünyayı düşünün, insanlar Dünya'yı mahvediyor" dediği duyuluyor. Eylemin gerçek sebebi henüz resmi makamlar tarafından açıklanmamış olsa da çevre aktivisti bir kişi tarafından gerçekleştirildiğine inanılıyor.

Louvre Müzesi henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

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Leonardo da Vinci'nin 1503 ve 1519 yılları arasında tamamladığı ve sanat tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Mona Lisa, cam bariyerlerle korunduğu için herhangi bir zarar görmedi.

Eylemi gerçekleştiren adamın salondan çıkarılması ve tablonun hızla temizlenmesi sayesinde olay daha fazla büyümedi.

Someone smashed a cake on Mona Lisa... pic.twitter.com/4NpztMCJEG — Klevis (@klevisl007) May 29, 2022

Öte yandan yaşananları telefon kameralarıyla kaydedip sosyal medyada paylaşan sayısız kişi müzenin çabucak üstünü kapamak istediği olayın hızla tüm dünyada duyulmasına sebep oldu.

yıllar içinde birçok kez saldırıya uğradı

Bu yaşananlar Mona Lisa'ya yapılan ilk saldırı değil.

Ünlü tablo 2009'da Rus bir kadının elindeki çayla dolu fincanı fırlatmasıyla saldırıya uğramıştı.

Eser 1974'te Tokyo Ulusal Müzesi'nde sergilenirken tekerlekli sandalyeli bir kadın tabloyu kırmızı sprey boyayla boyamış ve eylemi müzenin engelliler için rampalar koymaması nedeniyle gerçekleştirdiğini söylemişti.

1956'da da Bolivyalı bir öğrenci tabloya taş fırlatmış ve koruyucu camın kırılması yüzünden eser zarar görmüştü.

Mona Lisa, 1911'de de çalınmış ve yaklaşık üç yıl boyunca bulunamamıştı.