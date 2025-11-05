×
Dünya Haberleri

Mona Lisa ucuz atlatmış! Louvre’un şifresi ‘Louvre’ çıktı

#Louvre Müzesi#Soygun#Mona Lisa
Mona Lisa ucuz atlatmış Louvre’un şifresi ‘Louvre’ çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 07:00

Fransa’nın başkenti Paris’te 19 Ekim’de Louvre Müzesi’ne giren soyguncuların “paha biçilemez” değerde 8 kraliyet mücevherini çalmasının ardından, müzede ortaya çıkarılan güvenlik zaafiyetlerine bir yenisi daha eklendi.

Fransız gazetesi Libération’un haberine göre, 2014 yılında Fransız Ulusal Siber Güvenlik Ajansı tarafından yapılan bir denetimde, müzenin video kayıt izleme sisteminin sunucu şifresinin yalnızca “LOUVRE” olduğu tespit edildi. Bir başka habere göre ise müze, uyarılara rağmen yıllar boyu bu basit şifreyi kullanmaya devam etti. Fransa’da tepkilere neden olan şifre, sosyal medyada ise alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar “Keşke şifreyi 1234 yapsaydınız” yorumunu yaptı. Leonardo da Vinci’nin en önemli eserleri arasında yer alan dünyaca ünlü Mona Lisa tablosu da Louvre Müzesi’nde sergileniyor.

#Louvre Müzesi#Soygun#Mona Lisa

