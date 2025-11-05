Mona Lisa ucuz atlatmış! Louvre’un şifresi ‘Louvre’ çıktı

Haberin Devamı

Fransız gazetesi Libération’un haberine göre, 2014 yılında Fransız Ulusal Siber Güvenlik Ajansı tarafından yapılan bir denetimde, müzenin video kayıt izleme sisteminin sunucu şifresinin yalnızca “LOUVRE” olduğu tespit edildi. Bir başka habere göre ise müze, uyarılara rağmen yıllar boyu bu basit şifreyi kullanmaya devam etti. Fransa’da tepkilere neden olan şifre, sosyal medyada ise alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar “Keşke şifreyi 1234 yapsaydınız” yorumunu yaptı. Leonardo da Vinci’nin en önemli eserleri arasında yer alan dünyaca ünlü Mona Lisa tablosu da Louvre Müzesi’nde sergileniyor.