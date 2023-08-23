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Momika Kuran yakmayı ‘paraya döktü’

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#İsveç#Kuran#Müslüman
Momika Kuran yakmayı ‘paraya döktü’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 07:00

İsveç’te neredeyse düzenli hale getirdiği Kuran yakma eylemleriyle hem Müslüman dünyasının hem de bu ülkenin tepkisini çeken Irak asıllı mülteci Salwan Momika, çirkin saldırıyı “para kaynağı” haline getirdi.

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İsveç haber ajansı TT’ye konuşan Momika, sosyal medyada yaptığı canlı yayınlar sırasında “para kazandığını” kabul etse de bu işi para için yapmadığını iddia etti. Kuran’a saldırıları sırasında sosyal medya uygulaması TikTok’tan canlı yayın açan Momika, ayrıca İslam’ı ve bazı Müslüman liderleri eleştiren videolar da yayınlıyor.

YUMRUK YEDİ

Neredeyse her gün uygulamada canlı yayın yapan Momika’nın videoları milyonlarca izleyiciye ulaşırken, destekçileri kendisine uygulamada “elmas” adı verilen binlerce hediye gönderiyor. Momika, nakit parayla değiştirilebilen bu hediyelerden canlı yayın başına 3 bin İsveç Kronu’na (yaklaşık 7500 lira) kadar kazanabildiğini söyledi. Öte yandan Momika, önceki gün öğle saatlerinde ülkenin doğusundaki Södertalje kentinde boks eldiveni giyen bir kişinin saldırısına uğradı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, boks eldivenli gencin Momika’ya yumruk ve tekme attığı, Momika’nın ise kendisini bir işletmenin reklam tabelasıyla savunmaya çalıştığı görüldü.

 

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#İsveç#Kuran#Müslüman

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