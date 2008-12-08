Molla Ömer: Çatışmalar artacak

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Afganistan'da, Taliban hareketinin “firari” lideri Molla Ömer, şiddetin gelecek yıl artacağı uyarısında bulundu.
Molla Ömer, bir internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin barış önerisini reddetti, şiddetin, bu ülkedeki yabancı kuvvetler çekilinceye kadar devam edeceğini söyledi.
ABD, gittikçe artan şiddet olaylarını sona erdirmek için gelecek yıl Afganistan'da binlerce ek kuvvet konuşlandırmayı planlıyor.