Moldova'da Rus gazı alarmı: 60 gün OHAL ilan edildi

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Moldova, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin hemen ardından Rus gazını kesse de elektrik için hala Ukrayna'nın Moskova yanlısı ayrılıkçı bölgesi Transdinyester'de bulunan bir gaz santraline güveniyor. Ancak Rus Gazprom ile Ukraynalı Naftogaz arasındaki doğalgaz transit anlaşması 31 Aralık'ta sona erecek ve Kiev yönetimi anlaşmayı uzatma niyetinde olmadığını defalarca dile getirdi. Ukrayna'nın Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatını durdurması nedeniyle bu elektrik tedariği şimdi risk altında.

Moldova parlamentosu söz konusu durumun ülkenin yetersiz enerji kaynakları tehdit edebileceği endişesi ile harekete geçti. Bugün yapılan oylamada parlamentonun 101 milletvekilinden 56'sı elektrik kesintisi tehdidini önlemek ve hafifletmek için bir dizi önlem alan olağanüstü hal kararına onay verdi.

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Yapılan açıklamada “16 Aralık itibariyle Moldova genelinde olağanüstü hal uygulanacaktır” denildi. Başbakan Dorin Recean konuya ilişkin açıklamasında “Bu kışın Kremlin'in enerji güvenliğimizi tehdit edebileceği son kış olmasını sağlamalıyız” dedi.

AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre Moldova hükümeti, “enerji şantajına son vermek için” umutlarını başkent Kişinev ile komşu Romanya arasında yeni bir yüksek gerilim hattına bağlamış durumda. Bu enerji hattı yapım aşamasında ancak 2025 yılı sonundan önce tamamlanması beklenmiyor.

Moldova hükümeti geçtiğimiz hafta enerji bakanını enerji krizini yeterince idare edemediği gerekçesiyle görevden aldı.