Moldova'da koronavirüs tedbirleri artırıldı

Moldova Acil Durumlar Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vakalarının ve virüs nedeniyle ölü sayısının arttığı ve bu nedenle virüse karşı önlemlerin sıkılaştırılması yönünde karar alındığı kaydedildi.



Karara göre, özel ve devlet okullar ile üniversiteler uzaktan eğitim uygulamasına geçecek.



Tiyatro ve konser salonları izleyiciler için kapalı olurken, başkent Kişinev'de toplu ulaşım hafta sonu çalışmayacak.



Ayrıca ülkedeki çalışanların büyük kısmı uzaktan çalıştırılacak.



Karar gereği, 5 Mart itibarıyla ülkeye giriş yapanların son 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu Kovid-19 testi sonucunu sınırda ibraz etmesi gerekecek. Test sonucu olmayanlar 14 gün karantinada kalacak.



Öte yandan, 5 yaş altındaki çocuklar, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, gemi, tren ve uçak mürettebatının yanı sıra delegasyon üyeleri, sınır çalışanları, transit geçiş yapan yolcular ile Kovid-19 aşısı sertifikasına sahip olanlar, test sonucu olmadan ülkeye giriş yapabilecek.