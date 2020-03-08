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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.03.2020 - 09:42,Son Güncelleme:/

Moldova'da ilk koronavirüs vakası görüldü

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Moldova'da ilk koronavirüs vakası görüldü
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Moldova'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği bildirildi.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

Virüse yakalanan kişinin 48 yaşında bir kadın olduğu ve dün İtalya'dan Moldova'ya uçakla döndüğü vurgulanan açıklamada, bu kişiyle İtalya'dan aynı uçakla dönenlerin evlerinden ayrılmaması ve muayene olması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Moldova Bakanlar Kurulu üyelerinin konuyla ilgili yarın acil toplantı yapacağı duyuruldu.

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