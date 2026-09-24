Moldova'da İHA alarmı: Rusya tüm Avrupa'yı tehlikeye atıyor

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Moldova Savunma Bakanlığı, Rusya'nın gece ve sabah saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar sırasında en az 4 insansız hava aracının (İHA) Moldova hava sahasına girdiğini açıkladı. Ülkenin kuzeyindeki Florești ve Soldanești bölgelerinde patlama sesleri duyulurken, yetkililer hava sahasını geçici olarak kapattı.

2 İHA MOLDOVA TOPRAKLARINDA PATLADI

Moldova Dışişleri Bakanlığı, hava sahasını ihlal eden İHA'lardan ikisinin ülke topraklarında patladığını bildirdi. İlk belirlemelere göre olaylarda can kaybı yaşanmadı.

Florești ve Soldanești bölgelerinde patlama seslerinin duyulmasının ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

MOLDOVA'DAN "AÇIK İHLAL" TEPKİSİ

Moldova Dışişleri Bakanlığı, Rus İHA'larının ülke hava sahasına girmesini Moldova'nın egemenliğinin "açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

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Bakanlık, hava sahasının ihlal edilmesinin Moldova vatandaşlarının hayatlarını doğrudan tehlikeye attığını belirtti.

"TÜM AVRUPA'YI TEHLİKEYE ATIYOR"

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu da saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sandu, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük saldırısı bu sabah Moldova'ya da ulaştı: Dört Rus insansız hava aracı hava sahamızı ihlal etti ve en az biri kuzeyde patladı. Rusya'nın savaşı tüm Avrupa'yı tehlikeye atıyor. Bu savaşı kınıyor ve Ukrayna'nın yanındayız." ifadelerini kullandı.