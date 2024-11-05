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Moldova’da AB yanlısı Maia Sandu kazandı

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#Moldova#Seçim#Maia Sandu
Moldova’da AB yanlısı Maia Sandu kazandı
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 07:00

Romanya sınırında yer alan eski Sovyet Cumhuriyeti Moldova’da önceki gün yapılan başkanlık seçimlerinin ikinci turunu Avrupa yanlısı Cumhurbaşkanı Maia Sandu kazandı.

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Oyların yüzde 55’ini alan Sandu, yaptığı zafer konuşmasında dış güçlerin yoğun yıkıcı faaliyetlerine rağmen ülkesinin Batı’yı seçtiğini ilan etti. Seçimin ikinci turunda Rusya yanlısı olarak bilinen Gagavuz kökenli, eski Moldova başsavcısı Aleksander Stoyanoğlu ile yarışan Sandu, Moldova içinde çoğunluğu Stoyanoğlu’na kaptırdı. Ancak yurt dışında yaşayan Moldovalılar tarafından kullanılan oylar sayılınca Sandu rakibine yüzde 10 fark atarak yüzde 55 oyla 2.5 milyon nüfusa sahip ülkenin yeniden lideri oldu.

ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI

Sonuç açıklandığında zafer konuşması yapan Maia Sandu, “Seçim hengamesini artık geride bıraktık. Şimdi tüm ülke için tek vücut çalışma zamanı. Beni kimin desteklediği, kimin karşı oy kullandığı önemli değil. Ben tüm Moldova’nın başkanı olacağım” dedi.

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#Moldova#Seçim#Maia Sandu

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