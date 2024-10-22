Moldova küçük farkla AB’ye ‘Evet’ dedi

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Ülkenin AB yanlısı mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu’nun (52) ‘ciddi Rus baskısı altında’ gerçekleştirildiğini savunduğu seçimlerde halk yüzde 50.46 ile AB katılımına “Evet” dedi.

‘SATIN ALMAYA ÇALIŞTILAR’

Eski Sovyet Cumhuriyeti olan Moldova’nın AB entegrasyonunu savunan Sandu, 2030’a kadar Birlik’e katılmayı hedefliyordu. Oylamada “Evet” sonucu çıkmış olsa da aradaki küçük fark, siyasetçinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazansa bile elinin zayıf olacağı şeklinde değerlendiriliyor. Öte yandan Sandu ve müttefikleri, Rusya’nın ülkedeki referandum sürecini seçmenleri satın alarak etkilemeye çalıştığı iddiasında. Seçimlerin cumhurbaşkanlığı ayağında ise Sandu oyların yüzde 42’sini, en büyük rakibi eski başsavcı Alexandr Stoianoglo yüzde 26’sını alarak ikinci tura kaldı. Seçimlerin ikinci turu 3 Kasım’da gerçekleşecek.