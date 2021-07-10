Moldova erken seçime gidiyor

Moldova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar da dahil yaklaşık 3 milyon 282 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 36 bölgede ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde halk sandık başına gidecek.

Oy verme işlemi 150’si yurt dışında 36 ülkede, 41'i de Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde, toplam 2 bin 150 sandıkta gerçekleştirilecek.

Yarın sabah yerel saatle 07.00’de başlayacak oy kullanma işlemi, saat 21.00’de sona erecek.

Seçmenlerden en az üçte birinin oylamaya katılması halinde parlamento seçimi geçerli kabul edilecek.

SEÇİME 20 PARTİ, 2 BLOK VE 1 BAĞIMSIZ ADAY KATILIYOR

Moldova'da parlamentodaki 101 sandalye için 20 siyasi parti, Sosyalist Parti ile Komünist Partisi'nden oluşan siyasi blok (BECS), "Bizim" Parti ve "Vatan" Partisinin oluşturduğu "Renato Usatiy" Bloku ve 1 bağımsız aday yarışacak.

Ülkedeki Seçim Kanunu'na göre, meclise girmek için siyasi partilerin yüzde 5, partilerden oluşan blokların yüzde 7 ve bağımsız adayların yüzde 2 oy alması gerekiyor.

SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE PARLAMENTODA KOALİSYON KURULMASI İHTİMALİ

Seçim yarışının Batı yanlısı mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile Rus yanlılığıyla bilinen eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon arasında geçmesi bekleniyor.

"Kamuoyu Barometresi" isimli araştırma şirketinin Moldova'daki seçimle ilgili yaptığı anket sonuçlarına göre, Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) yüzde 44,2 oy ile seçim yarışında birinci, Dodon ve eski Cumhurbaşkanı Vladimir Voronin'in Sosyalist ve Komünistler bloku yüzde 33,1 oy ile ikinci sırada görünüyor.

Seçim yarışında "Şor" Partisinin yüzde 7,9 oy alarak üçüncü, "Renato Usatiy" blokunun da yüzde 6 oy ile dördüncü sırada olması bekleniyor.

Söz konusu araştırmanın sonuçları, parlamentoya sadece iki siyasi parti ile Sosyalist ve Komünistler blokunun girebileceğini öngörüyor.

Seçim sonrası senaryolarına göre ise hükümeti kurmak için gerekli 51 sandalyeye hiçbir partinin sahip olamaması halinde, koalisyon hükümetinin kurulması gündemde olacak.

Bu durumda parlamentoya girecek üçüncü kilit parti, hükümetin Rusya mı yoksa Batı yanlısı mı olacağına karar verecek.

PARTİLER SEÇİMDE BELİRLEYİCİ GAGAUZ TÜRKLERİNİN OYUNU ALMAK İSTİYOR

Siyasi partiler, seçimlerde belirleyici pozisyonda olan Gagauz Özerk Yeri’nde yaşayan Gagauz Türk halkının oylarını almaya çalışıyor.

Maya Sandu ve İgor Dodon, Moldova’nın güneyinde yaşayan Gagauzların oylarını kazanmak için bölgeye ziyaretlerde bulundu.

Her iki liderin siyasi partileri, seçim çalışmalarında Gagauz Özerk Yeri’nde yaşayanlara yönelik mesajlar verdi.

MOLDOVA'DA ERKEN PARLAMENTO SEÇİMİNE GİDEN YOL

Maya Sandu'nun İgor Dodon'a karşı geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından, Başbakan İon Chicu istifa etme kararı almıştı.

Sandu da Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Aureliu Ciocoi'yu geçici başbakan olarak 31 Aralık 2020'de atamıştı.

Cumhurbaşkanı Sandu, başbakan adayı için Natalya Gavrilitsa'yı önermiş ancak Gavrilitsa 11 Şubat'ta parlamentoda güven oyu alamamıştı.

Sandu, başbakan koltuğu için ikinci bir adayı önerse de bu konu 25 Mart'ta yapılan parlamento toplantısında milletvekillerinin sayısının yeterli olmaması nedeniyle çözülememişti.

Bunun üzerine Sandu, parlamentonun feshedilmesi konusunda gerekli şartların oluşup oluşmadığının tespit edilmesi için Moldova Anayasa Mahkemesine 29 Mart'ta başvuruda bulunmuş, mahkeme Sandu'nun parlamentoyu feshetmesi için uygun şartların oluştuğuna hükmetmişti.

Cumhurbaşkanı Maya Sandu, 11 Temmuz'da erken parlamento seçiminin yapılacağını bildirmişti.

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