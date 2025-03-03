Moskova'da terör saldırısı engellendi: Sinagog ve metro hedefteydi

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'da yasaklı uluslararası terör örgütü üyesi Orta Asya asıllı bir Rus vatandaşının terör faaliyetlerinin engellendiği belirtildi.

Söz konusu şahsın Moskova'da bir sinagog ve metro istasyonuna yönelik terör saldırısı düzenlemeyi planladığı belirtilen açıklamada, "Terörist, saldırıların ardından Afganistan'a gitmeyi planlıyordu. Bu şahıs, Moskova bölgesinde gözaltına alınması sırasında güvenlik güçlerine karşı koydu ve etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şahsın yaşadığı evde yapılan aramada, silah ve patlayıcı cihaz yapımında kullanılan kimyasal malzemelerin bulunduğu aktarıldı.

FSB, geçen yıl da Moskova'daki sinagoga yönelik terör saldırısının engellendiğini bildirmişti.