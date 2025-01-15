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Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

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#Moğolistan#Fahrettin Altun#Ukhnaa Khurelsukh
Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh, Türkiyeye resmi ziyarette bulunacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 21:18

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak, 15- 19 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle, 15-19 Ocak 2025 tarihlerinde ülkemize bir resmi ziyarette bulunacaktır. Ziyaret çerçevesinde 16 Ocak 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Moğolistan arasındaki ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirilmesi, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması, güncel uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Devlet Başkanı düzeyinde Moğolistan’dan ülkemize 21 yıl sonra gerçekleştirilecek olan ziyaret, köklü tarihi geçmişe, kültürel zenginliklere ve ortak mirasa sahip Türk ve Moğol halkları arasındaki dostane ilişkilerin karşılıklı yarar temelinde daha da geliştirilmesine vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

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#Moğolistan#Fahrettin Altun#Ukhnaa Khurelsukh

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