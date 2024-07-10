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Modi’nin Putin ziyareti Batı’yı kızdırdı

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#HİNDİSTAN#Narendra Modi#Rusya
Modi’nin Putin ziyareti Batı’yı kızdırdı
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 07:00

HİNDİSTAN Başbakanı Narendra Modi’nin ülkesinde yapılan seçimleri kazanır kazanmaz ilk dış gezisini Rusya’ya yapması tepkilere yol açtı.

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Rusya’nın Ukrayna şehirlerine füzeler yağdırdığı sırada Modi’nin Rusya lideri Vladimir Putin ile buluşmasına ilk tepki Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’den geldi. Ziyareti zamansız olarak tanımlayan Zelenski, “Hindistan’dan böyle bir adım beklemiyorduk. Bizim için hayal kırıklığı oldu. Hindistan’ın uluslararası hukuk ve BM tüzüğüne saygılı kaldığını düşünüyorduk” dedi. İkinci tepki ise ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Modi’nin Putin ile görüşmesinin sonuçları olacağı vurgulandı. Siyasi gözlemciler Modi’nin Rusya ziyaretini jeopolitik denge faktörü görüyor. Ukrayna savaşının başlamasından bu yana defalarca Çin lideri Şi Cinping ile bir araya gelen Putin neredeyse Pekin-Moskova ittifak ekseni kurmaya başladı. Hindistan ise Çin ile Asya kıtasında eski iki rakip ülke. Modi’nin Moskova’ya giderek bu ittifakın kalıcı hal almasını engellemeye çalıştığı öne sürülüyor. 

 

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#HİNDİSTAN#Narendra Modi#Rusya

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