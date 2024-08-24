Modi’den Kiev’e tarihi ziyaret

Haberin Devamı

Modi, 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Ukrayna’ya giden ilk Hindistan Başbakanı oldu. Önceki gün gittiği Polonya’dan trenle Kiev’e geçen Modi, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Zelenski, Hindistan Başbakanı’nı Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden çocuklar anısına açılan sergiye götürdü.

‘DOĞRUDAN MÜZAKERE’

Sergi gezisinin ardından resmi görüşmeler gerçekleştirildi. Hindistan tarafının görüşmelerde Kiev-Moskova çatışmasında tarafsız bir pozisyon almaya çalıştığı belirtilirken, Modi açıklamalarında diyalogla çözüme vurgu yaptı. Ziyaretinin iki ülke ilişkilerini geliştireceğini belirten Modi, “Ukrayna’nın dostu ve partner ülke olarak bu savaşın bir an önce sona ermesi için en kısa yolun bulunmasını ele alacağız. Bir an önce taraflar doğrudan müzakereye başlamalı” dedi. Zelenski ise Hindistan’dan önümüzdeki aylarda gerçekleştirilmesi öngörülen ikinci Ukrayna barış zirvesinde aktif katılım beklediklerini söyledi. Hindistan, haziranda İsviçre’de yapılan barış zirvesine bakanlık düzeyinde katılmıştı.