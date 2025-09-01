Modi ve Putin'in samimiyeti dünya gündemine oturdu: Zirveye damga vuran kareler

Haberin Devamı

Modi, Putin ile buluşmasına verdiği önemi sosyal medyada gösterdi. Hindistan lideri, Putin ile çekilen fotoğraflarını X hesabından arka arkaya tam 4 kez paylaşarak dostluk mesajları verdi. Bu kareler, Hindistan-Rusya ilişkilerinde sıcak temasın ve karşılıklı güven vurgusunun sembolü olarak değerlendirildi.

ŞİÖ’nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Çin’in Tianjin kentinde düzenlendi. Modi ve Rusya Devlet Başkanı Putin karşılaşmada tokalaşarak kucaklaştı. İki lider zirvede ikili bir görüşme için de program yaparken, oturumların düzenleneceği salona aynı arabayla gitti.

Başbakan Modi, görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Putin’le çekilen fotoğrafları yayımlayarak, “Onunla tanışmak her zaman büyük bir zevk” mesajını paylaştı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de yer aldığı karelerde liderlerin gülümseyerek sohbet ettiği görüldü.

AYNI ARAÇTA GİTTİLER

İkili, resmi program öncesinde yaklaşık bir saat boyunca Putin’in zırhlı aracında birlikte vakit geçirdi. Rus devlet televizyonu muhabiri Pavel Zarubin, liderlerin araç içinde gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı.

Modi, Putin ile aynı araçta gerçekleştirdikleri seyahatin de fotoğrafını X hesabından paylaşarak, "Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin yapıldığı mekandaki görüşmelerin ardından, Başkan Putin ve ben ikili görüşmemizin yapılacağı mekana birlikte gittik. Onunla yaptığımız görüşmeler her zaman aydınlatıcı oluyor" ifadelerine yer verdi.

İki isim arasındaki samimi görüntüler, zirvede düzenlenen oturumlar sırasında da devam etti.

İLİŞKİLER 'DOSTÇA VE GÜVENİLİR'

Başbakan Modi, görüşmede Rus lider için “Sizinle buluşmanın her zaman hatırlanmaya değer bir deneyim olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı. Putin ise Modi’ye hitaben “sevgili dostum” diyerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin “dostça ve güvenilir” şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Buluşma, ABD’nin Hindistan’a uyguladığı yüzde 50 gümrük vergisi kararının ardından gerçekleşti. Aynı zamanda Hindistan’ın Rusya’dan petrol ithalatını sürdürdüğü dönemde yapılan görüşme, Batı basınında da gündeme oturdu.

DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU

ABD merkezli NBC News'ün haberinde, Pekin yönetiminin Pakistan’la ilişkilerinin ve sınır meselelerinin uzun süredir sorunlu başlıklar olarak gündemde yer aldığı belirtildi. Haberde, liderlerin Tianjin’deki görüşmesiyle, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılması ihtimalini güçlendirdiği yorumu yapıldı.

Hint medyasında zirveye ilişkin farklı yorumlar yer aldı. Republic World, Modi’nin temaslarını “büyük bir diplomatik zafer” diye aktardı. Aaj Tak ise haberi “Trump’ın diktatörlüğü ve Modi-Putin dostluğu” başlığıyla haber yayımladı.

NDTV ise Hindistan ve Rusya liderleri arasındaki samimi görüntüleri "El sıkışmalar, kucaklaşmalar, gülümsemeler: Modi, Putin ve Şi ŞİÖ Zirvesi'nde neşeli" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, Modi, Putin ve Şi arasındaki "dostane" görüşmelerin, bu ülkelerin ABD ile gergin ilişkilerinin bir parçası olarak ortaya çıktığı kaydedildi.

"ABD'YE KARŞI MEYDAN OKUMA"

ABD basını, liderlerin samimi görüntülerini Washington yönetimine yönelik açık bir mesaj olarak yorumladı. Haberlerde, Hindistan medyasının Modi ve Putin dostluğunu ABD'ye karşı bir meydan okuma mesajı olarak kullandığı bildirildi.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House üyesi Keir Giles, Tianjin’deki temasların planlı olup olmadığına bakılmaksızın “mesajın aynı olduğunu” söyleyerek, "Trump’ın Putin’le aradığı yakın ilişki, şimdi Putin ve diğer liderler arasında görülüyor" ifadesini kullandı.

HİNDİSTAN-ÇİN-RUSYA ARASINDA YENİ SÜREÇ

Modi, pazar günü Şi Cinping ile yaklaşık 50 dakika süren bir toplantı yaptı. İki lider, sınır anlaşmazlıklarının çözümü ve iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardı. Modi, görüşmenin açılış konuşmasında Hindistan-Çin ilişkilerini “karşılıklı güven, saygı ve duyarlılık temelinde” ilerletmeye kararlı olduklarını belirtti.

Hindistan lideri ayrıca, geçen yıl Rusya'nın Kazan kentinde yapılan temasları hatırlatarak, "Sınırdaki gerginliğin giderilmesinin ardından barış ve istikrar ortamı oluştu" değerlendirmesini yaptı.

Bu ziyaret, 7 yıl aradan sonra Modi’nin Çin’e yaptığı ilk resmi ziyaret oldu.