Modi Keşmir’de poz verdi

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Nisan ayında Keşmir’de düzenlenen terör saldırısı ve ertesindeki Pakistan ile meydana gelen gerilimden sadece birkaç hafta sonra yapılan açılışta Modi’nin boy göstermesi dikkati çekti. Söz konusu açılış, kısa süreli çatışmaların ardından Modi’nin Keşmir’e yaptığı ilk ziyaret oldu.

MÜSLÜMANLAR ÜLKEDEN AYRILIYOR

CNN’in aktardığına göre, Chenab Köprüsü, aynı ismi taşıyan nehrin 395 metre üzerinde bulunuyor. Paris’in ikonik yapılarından Eyfel Kulesi’nden 29 metre daha uzun olan ve bin 315 metre uzunluğundaki yapının Yeni Delhi’ye 160 milyon dolara mal olduğu değerlendiriliyor. Köprü, aynı zamanda Keşmir ve Hindistan arasındaki ilk demiryolu bağlantısı. Köprü, Modi’nin Hindu milliyetçisi hükümetinin, Müslüman çoğunluklu bölgeyi ülkenin geri kalanıyla bütünleştirme çabasına örnek olarak gösterilse de Middle East Eye haber sitesi, geçen hafta yayınladığı analiz haberde ülkedeki Müslümanların, artan dışlanma ve korku ortamında güvenlik ve aidiyet hissini kaybetmeleri nedeniyle Hindistan’ı terk ettiklerini yazmıştı.