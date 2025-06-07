×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Modi Keşmir’de poz verdi

Güncelleme Tarihi:

#Hindistan#Keşmir#Müslüman
Modi Keşmir’de poz verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 07:00

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Keşmir’in Hindistan’ın kontrolündeki Cemmu Keşmir bölgesinde dünyanın en yüksek demiryolu köprüsünün açılışını gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Nisan ayında Keşmir’de düzenlenen terör saldırısı ve ertesindeki Pakistan ile meydana gelen gerilimden sadece birkaç hafta sonra yapılan açılışta Modi’nin boy göstermesi dikkati çekti. Söz konusu açılış, kısa süreli çatışmaların ardından Modi’nin Keşmir’e yaptığı ilk ziyaret oldu.

MÜSLÜMANLAR ÜLKEDEN AYRILIYOR

CNN’in aktardığına göre, Chenab Köprüsü, aynı ismi taşıyan nehrin 395 metre üzerinde bulunuyor. Paris’in ikonik yapılarından Eyfel Kulesi’nden 29 metre daha uzun olan ve bin 315 metre uzunluğundaki yapının Yeni Delhi’ye 160 milyon dolara mal olduğu değerlendiriliyor. Köprü, aynı zamanda Keşmir ve Hindistan arasındaki ilk demiryolu bağlantısı. Köprü, Modi’nin Hindu milliyetçisi hükümetinin, Müslüman çoğunluklu bölgeyi ülkenin geri kalanıyla bütünleştirme çabasına örnek olarak gösterilse de Middle East Eye haber sitesi, geçen hafta yayınladığı analiz haberde ülkedeki Müslümanların, artan dışlanma ve korku ortamında güvenlik ve aidiyet hissini kaybetmeleri nedeniyle Hindistan’ı terk ettiklerini yazmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hindistan#Keşmir#Müslüman

BAKMADAN GEÇME!