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Moderna’ya AB’den onay çıkmadı
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), son toplantısında ABD merkezli Moderna şirketinin ürettiği koronavirüs aşısına onay vermedi.
Ajans toplantısına katılan AB üyesi ülkelerin bazı temsilcileri, aşı hakkında hâlâ yanıtlanmayan birçok soru bulunduğunu vurguladı. EMA, bugün yeniden toplanarak aşıya onay konusunu tekrar masaya yatıracak. AB üyesi 27 ülkeden temsilcilerin yer aldığı toplantı, aşının AB ülkelerinde uygulanmaya başlaması için kritik öneme sahip.
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