Moderna'nın Kovid-19 aşısının Japonya'da kullanımı için başvuruda bulunuldu

Moderna'nın ürettiği Kovid-19 aşısının Japonya içi tedarik ve dağıtımını sağlayacak Japon farmasötik firması Takeda, bu aşının yerel kullanımı için Sağlık Bakanlığına başvurdu.

Firma, ocak ayından beri Japonya içinde 20 yaş üstü 200 gönüllüye uygulanması süren klinik testlerin sonuçlarını mayısa kadar bakanlığa teslim edecek.

Japonya hükümeti, Eylül 2021'e kadar toplam 50 milyon doz Moderna aşısının tedarik edilmesi için ABD'li firmayla mutabakata varmıştı.

Pfizer aşısı için geçen ay Sağlık Bakanlığı onayı verilirken, AstraZeneca üretimi aşı onay almayı bekliyor.

Hükümet şimdiye kadar toplam 310 milyon doz aşıyı BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.