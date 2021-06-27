MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriModerna'nın koronavirüs aşısına bir ülkeden daha acil kullanım onayı
GeriDünya Moderna'nın koronavirüs aşısına bir ülkeden daha acil kullanım onayı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 27.06.2021 - 04:27 | Son Güncelleme:

Moderna'nın koronavirüs aşısına bir ülkeden daha acil kullanım onayı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Moderna'nın koronavirüs aşısına bir ülkeden daha acil kullanım onayı

Kolombiya'da, Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay verildi.

Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsüne (INVIMA), Moderna tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verildi.

Ülkede 28 gün arayla 2 doz halinde yapılması hedeflenen aşı, 18 yaşından büyükler için uygulanacağı belirtildi.

Böylece, Sinovac, Pfizer, Janssen ve AstraZeneca'nın ardından Kolombiya'da Moderna acil kullanım onayı olan 5'inci Kovid-19 aşısı oldu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 693 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 104 bin 14'e çıktı.

Son 24 saatte 33 bin 594 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 126 bin 340'a iyileşenlerin sayısı da 29 bin 99 artarak 3 milyon 829 bin 487'ye yükseldi.

Ayrıca ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 16 milyon 693 bin 732 kişiye 1. doz, 5 milyon 757 bin 498 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi