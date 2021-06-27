Moderna'nın koronavirüs aşısına bir ülkeden daha acil kullanım onayı

Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsüne (INVIMA), Moderna tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verildi.

Ülkede 28 gün arayla 2 doz halinde yapılması hedeflenen aşı, 18 yaşından büyükler için uygulanacağı belirtildi.

Böylece, Sinovac, Pfizer, Janssen ve AstraZeneca'nın ardından Kolombiya'da Moderna acil kullanım onayı olan 5'inci Kovid-19 aşısı oldu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 693 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 104 bin 14'e çıktı.

Son 24 saatte 33 bin 594 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 126 bin 340'a iyileşenlerin sayısı da 29 bin 99 artarak 3 milyon 829 bin 487'ye yükseldi.

Ayrıca ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 16 milyon 693 bin 732 kişiye 1. doz, 5 milyon 757 bin 498 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor