Moderna’nın CEO’su koronavirüsün ‘sonsuza kadar’ dünyanın bir parçası olacağını söyledi

Birçok bilim insanı koronavirüsün tıpkı grip virüsü gibi hayatımızın bir parçası haline gelmesi ihtimalinin yüksek olduğunu, söylemişti.

Benzer bir açıklama da Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel’den geldi. JP Morgan Sağlık Konferansı’nda konuşan Bancel, koronavirüsün ‘sonsuza kadar’ varlığını sürdüreceğini söyledi ve ‘SARS-CoV-2 bir yere gitmiyor.’ dedi.

Bancel sözlerini ‘Koronavirüsle mücadele eden bilim insanları, virüsün yeni varyantlarını sürekli izlemek ve virüsün geçirdiği mutasyonlara karşı yeni aşılar üretmek zorunda kalacak.’ diyerek sürdürdü.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, halihazırda dünya çapında sık görülen dört koronavirüs var ancak bunlar Kovid-19 kadar bulaşıcı veya ölümcül değiller.



‘AŞI BİRKAÇ YIL KORUYACAK’ DEMİŞTİ

Bancel daha önce koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının birkaç yıla kadar koruma sağlayacağını açıklamıştı.

Bancel, ‘İlkbaharda medyaya yansıyan aşının yalnızca bir ya da iki ay koruyacağına dair kâbus senaryolarının artık konu dışı olduğunu düşünüyorum.



İnsanlarda aşının ürettiği antikor tepkisi çok yavaş azalır. Bu nedenle aşının potansiyel olarak birkaç yıl boyunca koruma sağlayacağına inanıyoruz’ demişti.

DSÖ UZMANLARI BUGÜN ÇİN’E GİTTİ

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) uzman bir ekip koranavirüsün kökenine dair bilimsel araştırmalar yürütmek üzere Singapur'dan Çin’in Vuhan kentine vardı. 13 kişilik ekipten 2 kişinin Singapur'da koronavirüs testi pozitif çıktı, test sonucu pozitif çıkan 2 bilim insanı Singapur'da karantina altına alındı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, 6 Ocak’ta düzenlediği olağan basın toplantısında, koronavirüsün kaynağının araştırılması için örgütle istişareler yürütüldüğünü açıklamıştı.



MAYIS AYINDAN BERİ İLK ÖLÜM



Öte yandan Çin’de mayıs ayından beri koronavirüse bağlı ilk ölüm yaşandı. Salgının çıkış noktası Çin’de mayıs ayından bu yana ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirildi.



Aldığı önlemlere ve test yoluyla salgını büyük ölçüde kontrol altına aldığı belirtilen ülkede 138 kişinin enfekte olduğu açıklandı. Bunun Mart’tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.



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