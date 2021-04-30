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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 08:35 | Son Güncelleme:

Moderna'dan sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ilk kısmı Japonya'ya ulaştı

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Moderna'dan sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ilk kısmı Japonya'ya ulaştı

Japonya, Amerikan ilaç şirketi Moderna'dan sipariş ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ilk kısmını teslim aldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Moderna üretimi Kovid-19 aşılarının ilk kısmını taşıyan kargo uçağı, Osaka kentindeki Kansai Havalimanına indi.

Moderna imali aşıların mayıs sonunda Sağlık Bakanlığı onayı alması bekleniyor. Pfizer üretimi Kovid-19 aşıları şubat ayında bakanlık onayı almıştı.

Bakanlık verilerine göre, nisan ayının son haftası itibarıyla 126 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 2'sinden daha azı henüz ilk doz aşıyı vurulabildi.

Hükümet, Moderna'dan toplam 50 milyon doz aşı sipariş ettiğini açıklamıştı.

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