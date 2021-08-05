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GeriDünya Moderna'dan sevindiren haber: Aşılamadan 6 ay sonra koruyuculuğunu yüzde 93 sürdürüyor
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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.08.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Moderna'dan sevindiren haber: Aşılamadan 6 ay sonra koruyuculuğunu yüzde 93 sürdürüyor

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Moderna'dan sevindiren haber: Aşılamadan 6 ay sonra koruyuculuğunu yüzde 93 sürdürüyor

Moderna, aşısının tam aşılamadan 6 ay sonra koruyuculuğunu yüzde 93 sürdürdüğünü duyurdu.

ABD'li ilaç üreticisi Moderna, geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının iki doz aşılamanın uygulanmasından 6 ay sonra koruyucu özelliğini yüzde 93 sürdürdüğünü açıkladı.

Moderna'nın Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel, yaptığı açıklamada, "Kovid-19 aşımızın kalıcı etkinlik göstermesinden memnunuz. Ancak Delta varyantının önemli bir tehdit olduğunun farkındayız. Bu yüzden tetikte olmalıyız." ifadesini kullandı.

Bancel, ürettikleri Kovid-19 aşısının, tam aşılanmadan 6 ay sonra hala yüzde 93'lük koruma sağladığını belirtti.

Modernadan sevindiren haber: Aşılamadan 6 ay sonra koruyuculuğunu yüzde 93 sürdürüyor

Bir diğer aşı üreticisi Pfizer-BioNTech de geçen hafta benzer bir duyuru yaparak, aşısının ikinci doz uygulamadan 6 ay sonra koruyucu özelliğini yüzde 91 devam ettirdiğini bildirmişti.

Moderna aşısı, Aralık 2020'de ABD'de yetişkinlerde acil kullanım için yetkilendirildi ve o zamandan beri 50'den fazla ülkede yetişkinler için acil veya koşullu kullanım onayı aldı.

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