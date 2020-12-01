Moderna: Aşımız ağır vakaları yüzde 100 engelliyor

Massachusetts merkezli şirket, üçüncü aşama denemeleri başarıyla tamamladıklarını belirterek, sonuçların tüm yaş, ırk ve cinsiyetler için geçerli olduğunu, hiçbir komplikasyonla karşılaşmadıklarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, aşının ABD’de 17 Aralık itibariyle onay almasının beklendiği bildirildi. Öte yandan FDA, benzer etkinlik oranına sahip Amerikan Pfizer ve Alman BioNTech ortaklığında geliştirilen aşıyı 10 Aralık’ta görüşecek.