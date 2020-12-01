Moderna: Aşımız ağır vakaları yüzde 100 engelliyor
Amerikan biyoteknoloji firması Moderna, geliştirdikleri COVID-19 aşısının acil kullanımı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) dün başvuruda bulundu. Koronavirüse karşı etkinliği yüzde 94.1 olarak açıklanan aşının, ağır vakaları ise yüzde 100 engellediği bildirildi.
Massachusetts merkezli şirket, üçüncü aşama denemeleri başarıyla tamamladıklarını belirterek, sonuçların tüm yaş, ırk ve cinsiyetler için geçerli olduğunu, hiçbir komplikasyonla karşılaşmadıklarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, aşının ABD’de 17 Aralık itibariyle onay almasının beklendiği bildirildi. Öte yandan FDA, benzer etkinlik oranına sahip Amerikan Pfizer ve Alman BioNTech ortaklığında geliştirilen aşıyı 10 Aralık’ta görüşecek.
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