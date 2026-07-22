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Modern dünya fazla yoruyor

Güncelleme Tarihi:

#Singapur#Modern Dünya#Araştırma
Modern dünya fazla yoruyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 07:00

İnsan beyninin modern dünyanın hızına ayak uyduramadığı ortaya çıktı. Uzmanlar, söz konusu ‘uyumsuzluğun’ birçok fiziksel ve ruhsal sağlık sorununa neden olabileceğini belirtti.

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Singapur’da yapılan yeni bir araştırma, insan beyninin modern yaşamın hızına uyum sağlayamadığını ortaya koydu. Araştırmacılar, bu uyumsuzluğun kaygıdan obeziteye kadar birçok fiziksel ve ruhsal sorunun temel nedenlerinden biri olabileceğini belirtti. Araştırmada, insan beyninin yüz binlerce yıl boyunca küçük topluluklar içinde yaşamaya uygun şekilde evrimleştiği, ancak günümüzün dijital ve yüksek rekabet içeren yaşam koşullarının bu doğal yapıyla örtüşmediği kaydedildi.

ÇÖZÜM YOK DEĞİL

Öte yandan araştırmacılara göre çözümün teknolojiyi tamamen terk etmek değil, yaşanılan çevreyi insan doğasına daha uygun hale getirmek olduğu belirtildi. Bu kapsamda şehirlerin daha az kalabalık ve daha fazla yeşil alan içerecek şekilde planlanması, dijital platformlar ile sosyal medya uygulamalarının ise insanlarda rekabet ve sürekli kıyaslama duygusunu artırmak yerine azaltacak biçimde tasarlanması gerektiğine dikkat çekildi. Araştırmanın yazarlarından Yong da, “Çözümlerimiz insan doğasıyla uyumlu olmalı, ona karşı değil” ifadelerini kullandı.

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#Singapur#Modern Dünya#Araştırma

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