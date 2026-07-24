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Model avcısının gizemli sonu

Güncelleme Tarihi:

#Jeffrey Epstein#Daniel Siad#Pedofili
Model avcısının gizemli sonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 07:00

Epstein’a yıllarca genç kadın bulan isimlerden Daniel Siad, hakkında yürütülen soruşturma sürerken yaşamını yitirdi. Savcıların kilit tanığı olarak görülen Siad’ın ölümü, dosyadaki soru işaretlerini daha da büyüttü.

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ABD’li pedofili milyarder Jeffrey Epstein’e yıllarca genç kadın bulan isimlerden biri olarak gösterilen Daniel Siad, Fransa’daki evinde ölü bulundu. Siad, tecavüz ve insan kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle soruşturma altındaydı. Ancak savcılık tarafından ifadesi alınamadan yaşamını yitirdi. Ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken otopsi yapılacağı açıklandı. ABD Adalet Bakanlığı’nın bu yıl kamuoyuna açılan Epstein dosyalarında adı binden fazla belgede geçen Siad, Fransız iş insanı Jean-Luc Brunel ile birlikte Epstein’ın Avrupa’daki en önemli bağlantılarından biri olarak gösteriliyordu. Doğu Avrupa
köylerinden Küba ve İsveç’e kadar birçok ülkede model arayan Siad’ın, Epstein’a kadın bulmak için dünya genelinde seyahat ettiği ve bu masraflar karşılığında para aldığı öne sürülüyordu.

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YAŞI 26 AMA...

Dosyalarda yer alan e-postalarda, Siad ile Epstein arasındaki yakın temas dikkat çekmişti. Siad; Slovakya, Çekya, Polonya ve Macaristan’da “küçük köyleri dolaşacağını” yazarken, Paris’e geldiğinde Epstein’a “büyük bir sürpriz” hazırlayacağını söylüyordu. Epstein ise sık sık “Yeni kızlar var mı?”, “Paris’e gelmeye değer biri çıktı mı?” ve “Yaşı kaç?” diye soruyordu. Siad’ın bazı kadınlar için “26 yaşında ama 18 gösteriyor” ifadelerini kullandığı da dosyalara yansımıştı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE ÇIKACAK

69 yaşındaki Daniel Siad, tecavüz ve insan kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle soruşturma altındaydı. Evinde ölü bulunan Siad’a otopsi yapılacak.

Model avcısının gizemli sonu

EPSTEIN’İN SAĞ KOLUYDU

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein’e yıllarca genç kadın bulan Daniel Siad, skandalın önemli tanıklarından biriydi.

 

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#Jeffrey Epstein#Daniel Siad#Pedofili

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