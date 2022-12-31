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Modanın punk efsanesi öldü

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#Dame Vivienne Westwood#Punk#Moda
Modanın punk efsanesi öldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 07:00

İngiliz modacı Dame Vivienne Westwood, 81 yaşında hayatını kaybetti. 1970’lerde punk ve yeni dalga stilleriyle adını duyuran Westwood, tasarımcılığı kadar aktivistliğiyle de ön plana çıkan bir isimdi.

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Sahip olduğu modaevi tarafından yapılan açıklamada Vivienne Westwood’un, 81 yaşında Londra’da “huzur içerisinde” hayatını kaybettiği belirtildi. Tasarımcı eşi Andreas Kronthaler, ölüm haberi üzerine yaptığı duygusal açıklamada, “Kalbimdeki Vivienne ile devam edeceğim. Sonuna kadar çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Moda dünyasına yön veren İngiliz tasarımcı, 1970’li yıllarda punk ve yeni dalga stili ile adını duyurmuş, dünyanın en büyük isimlerini giydirmişti. Çift cinsiyetli tasarımları, üzerinde sloganlar yer alan tişörtleri ve sisteme karşı alaycı tavrıyla 1970’lerde moda sahnesinin öne çıkan isimlerinden olan Westwood, punk kültürünün doğumunda önemli bir rol oynamıştı.

AKTİVİST KİŞİLİĞİNİ PODYUMA TAŞIDI

Aktivist yönüyle de tanınan Westwood, iklim değişikliği ve daha pek çok konuyu podyuma taşıdı. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla sonuçlanan Brexit’e karşı çıktı, birlikte kalınması yönünde kampanya yürüttü. Westwood’a modaya katkılarından ötürü 2006’da İngiltere’de erkeklerde kullanılan “Sir” hitabına karşılık gelen “Dame” unvanı verilmişti.

 

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#Dame Vivienne Westwood#Punk#Moda

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