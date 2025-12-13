×
Modanın gala gecesi onlara emanet

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 07:00

HER yıl ABD’de düzenlenen ve moda, sanat, tasarım dünyasını bir araya getiren Met Gala etkinliğine 2026 yılında hangi ünlü isimlerin başkanlık edeceği açıklandı.

Mayıs ayının ilk pazartesi günü New York’ta düzenlenecek etkinliğin eş başkanlarının Beyonce, Nicole Kidman, Venus Williams ve Anna Wintour olacağı belirtildi. Moda dünyasının en büyük organizasyonu olarak bilinen etkinliğe başkanlık edecek isimlerden biri olan Beyonce, 2016’dan beri ilk kez bu etkinliğe katılacak. Eş başkanlar mekânın iç tasarımı, katılımcı listesi ve ikramların yanı sıra etkinliğin konseptine uygun olarak giyinmek de zorunda. Bu yılki Met Gala’nın temasının ise “Kostüm Sanatı” olduğu biliniyor.

