Modanın devleri Michelle Obama için yarışıyor

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD’nin 44’üncü başkanı seçilen Barack Obama’nın 20 Ocak’taki yemin töreni öncesinde, "Yeni First Lady Michelle Obama’yı kim giydirecek" yarışı başladı.

Marc Jacobs, Diane von Furstenberg, Christian Lacroix ve Karl Lagerfeld gibi ünlü modacılar, toplam 34 eskiz hazırlayıp Michelle Obama’nın beğenisine sundu. Laura Bush’u da giydiren Oscar de la Renta’nın eskizlerinde, Obama çiftinin 10 ve 7 yaşındaki kızları için elbiseler de bulunuyor.



Moda endüstrisini izleyen Women’s Wear Daily Gazetesi’nin haberine göre, sunulan tasarımlar arasında, etek-ceket kombinasyonlarının yanısıra, görkemli gece elbiseleri de var. Michelle Obama, "en ideal" elbiseyi seçmek zorunda kalacak. Nitekim Barack Obama Washington’da dondurucu bir havada başkanlık yemini ettikten sonra, çift, aynı kıyafetlerle gece düzenlenecek baloya katılacak. Stilistler, yemin töreninde, Michelle Obama’nın giyeceği manto yüzünden elbisesinin görünmeyeceğinden endişeli.