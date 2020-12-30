Moda dünyası ışığını kaybetti

Avangart stili ve 1964’teki ünlü “Uzay Çağı” tasarımlarıyla hatırlanan ünlü modacı, dünyanın birçok yerinde giyimden mücevhere, parfümden kırtasiyeye birçok alanda moda yaratmayı başaran bir markanın mimarıydı. Cardin, birçok oyuncu, müzisyen ve sanat grubuna özgün tasarımlar sunmuştu.

MODAYA YÖN VERDİ

Pietro Costante Cardin adıyla 2 Temmuz 1922’de İtalya’nın Venedik kenti yakınlarında dünyaya gelen ünlü tasarımcı, küçük yaşta ailesiyle Fransa’ya Saint Ettienne’e göç etti. 1936 yılında bir terzinin yanında dikiş öğrenmeye başladı. Ailesinin 1945’te Paris’e taşınmasıyla dönemin ünlü modacıları ile çalışma olanağı buldu. 1947-1950 yılları arasında Christian Dior’un yanında mesleğini geliştiren modacı, 1957’de erkek giyimine yönelik ilk satış yeri “Eve”i açtı ve koleksiyonlarını giyim mağazalarında satan ilk modacılardan oldu. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’yle ticaret anlaşması imzalayan Cardin, 1991’de Moskova’daki Kızıl Meydan’da defile düzenleyen ilk modacı olmuştu. 1991’de UNESCO kültür elçiliğine seçilen Cardin, taytın yaygınlaşmasında ve unisex kavramının modaya yerleşmesinde de önemli rol oynadı.