Moda devinin şüpheli ölümü: Oğlu gözaltına alındı

Mango’nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay’ın Aralık 2024’te dağ yürüyüşü sırasında hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı.

Cinayet şüphesiyle yürütülen dosyada, Andiç’in oğlu Jonathan Andiç gözaltına alındı.

DAĞDA 100 METRELİK DÜŞÜŞ

İlk bilgilere göre İsak Andiç, Barselona’nın kuzeyindeki Montserrat dağlık bölgesinde 14 Aralık 2024 akşamı ailesiyle yürüyüş yaptığı sırada yaklaşık 100 metreden düşerek yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından ölümün şüpheli bulunması üzerine kapsamlı bir adli soruşturma başlatılmıştı.

OĞUL JONATHAN ANDİÇ GÖZALTINDA

Mossos d'Esquadra tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Jonathan Andiç’in gözaltına alındığı doğrulandı.

Katalonya polis sözcüsü, “Jonathan Andiç'in babası Isak Andiç'in cinayetinden şüphelenilerek gözaltına alındığını doğrulayabilirim” açıklamasını yaptı.

Jonathan Andiç’in ilerleyen süreçte mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

AİLEYLE YAPILAN YÜRÜYÜŞ, KRİTİK DETAYLAR ARASINDA

Soruşturma dosyasında, olay anında Jonathan Andiç’in babasıyla birlikte yürüyüşte olduğu bilgisi yer aldı. Genç Andiç, daha önce yaptığı açıklamalarda babasının ölümünün “kaza” olduğunu savunmuş ve suçlamaları reddetmişti.

SORUŞTURMA KAPATILIP YENİDEN AÇILDI

Dosyanın ilk aşamasında, bir hakimin suç unsuru bulunmadığı yönündeki değerlendirmesi sonrası soruşturma Ocak 2025’te kapatılmıştı. Ancak yeni deliller ve incelemelerle süreç yeniden açıldı.

Bu kapsamda Jonathan Andiç ile birlikte aile üyeleri Judith ve Sarah Andiç’in cep telefonlarının da incelendiği öğrenildi.

AİLEDEN “MASUMİYET” AÇIKLAMASI

Geçen yıl aile tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"şu ana kadar olduğu gibi yetkili makamlarla iş birliğine devam edeceğimizi, ayrıca bu sürecin en kısa sürede sonuçlanacağına ve Jonathan Andiç'in masumiyetinin kanıtlanacağına güvendiğimizi"

4,5 MİLYAR DOLARLIK SERVET VE MODA İMPARATORLUĞU

Isak Andiç, Forbes listelerine göre yaklaşık 4,5 milyar dolarlık servetiyle İspanya’nın en zengin iş insanları arasında yer alıyordu.

Amancio Ortega ile birlikte Avrupa moda sektörünün en güçlü isimlerinden biri olarak gösterilen Andiç, Zara ile rekabet eden Mango’yu 1984 yılında kurmuştu.