MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriModa devinin defilesine dolu fırtınası damga vurdu
GeriDünya Moda devinin defilesine dolu fırtınası damga vurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 31.08.2021 - 02:59 | Son Güncelleme:

Moda devinin defilesine dolu fırtınası damga vurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Moda devinin defilesine dolu fırtınası damga vurdu

İtalyan moda devi Dolce&Gabbana'nın Alta Sartoria koleksiyonunun Venedik'teki defilesine kıyafetlerden çok dolu fırtınası damga vurdu.

Venedik Bienali'nin ana mekânlarından biri olan Arsenale'de gerçekleştirilen defilenin sonunda gökten iki santimetre çapında dolu yağmaya başladı. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu konuklar panik halinde kaçışırken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

Moda dergisi Vogue'dan Luke Leitch, "Kıyametimsi dolu fırtınası bile Gabbana'ın Alta Sartoria gösterisini iptal edemedi" başlıklı yazısında defile sonundaki atmosferi izleyicilerine aktardı.

Leitch, ceviz büyüklüğündeki dolu yağışıyla birlikte çığlıkların başladığını yazarken, konukların cırt cırtlı minderleri sökerek baret yaptığını ifade etti.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda bazı konukların şemsiye açarak doludan korunmaya çalıştığı görülüyor.

 

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi