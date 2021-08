Moda devinin defilesine dolu fırtınası damga vurdu

Venedik Bienali'nin ana mekânlarından biri olan Arsenale'de gerçekleştirilen defilenin sonunda gökten iki santimetre çapında dolu yağmaya başladı. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu konuklar panik halinde kaçışırken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

Moda dergisi Vogue'dan Luke Leitch, "Kıyametimsi dolu fırtınası bile Gabbana'ın Alta Sartoria gösterisini iptal edemedi" başlıklı yazısında defile sonundaki atmosferi izleyicilerine aktardı.

Leitch, ceviz büyüklüğündeki dolu yağışıyla birlikte çığlıkların başladığını yazarken, konukların cırt cırtlı minderleri sökerek baret yaptığını ifade etti.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda bazı konukların şemsiye açarak doludan korunmaya çalıştığı görülüyor.

começou a chover granizo no meio do desfile da dolce and gabanna na Itália pic.twitter.com/ElT1JhA8PL