MKE'nin geliştirdiği Tolga Avrupalıları hayran bıraktı: 'İHA tehdidine karşı yeni çağ'

Army Recognition'ın analizinde, Türkiye'nin 16 Kasım'da gerçekleştirdiği canlı atış testleriyle Tolga sisteminin operasyonel kabiliyetini kanıtladığı vurgulandı. Army Recognition, testlerin gerçekçi koşullar altında yapıldığını belirtti. Tolga sisteminin bu testlerde birden fazla insansız hava hedefine başarıyla müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.

Günümüz savaş alanlarında insansız hava araçları, dolaşan mühimmatlar ve alçak irtifa hassas silahlarının artan kullanımına yanıt vermek üzere tasarlanan sistemin entegre bir mimariye sahip olduğu aktarılan analizde, Rusya-Ukrayna savaşından çıkarılan dersler ve küresel tehdit ortamı bağlamında Tolga'nın Türkiye'nin "Çelik Kubbe" konseptinin temel dayanaklarından biri haline geldiği değerlendirmesi yapıldı.

ENTEGRE SİSTEM MİMARİSİ

Army Recognition, analizinde Tolga'nın teknik özelliklerine ilişkin detaylara yer verdi. Sistemin sensörleri ve komuta fonksiyonlarını birleşik bir mimaride toplayan modüler bir yakın hava savunma ekosistemi olduğu bildirildi. Özel komuta kontrol ünitesi, arama ve izleme radarı, elektro-optik sensörler ile elektronik karıştırıcıların sistemin temel bileşenlerini oluşturduğu ifade edildi.

Haber sitesi, sistemin 35 mm, 20 mm ve çift 12,7 mm silahlardan oluşan donanımına dikkat çekti. Tolga'nın elektronik harp ve gözetleme bileşenleri aracılığıyla 10 kilometreye kadar mesafelerdeki küçük hava tehditlerini tespit edip sınıflandırabildiği aktarıldı. Radar ve elektro-optik paketin sürekli izleme sağlayarak sistemin en uygun tepkiyi belirlemesine olanak tanıdığı kaydedildi.

ÇOK KATMANLI SAVUNMA YAKLAŞIMI

Yayında, Tolga'nın yumuşak imha ve sert imha olmak üzere iki katmanlı savunma yaklaşımı benimsediği bildirildi. Yumuşak imda katmanının elektronik karşı önlemlere dayandığı, sert imda bileşeninin ise yakın menzilli kinetik müdahale sağladığı ifade edildi. 35 mm'lik topun programlanabilir hava infilak mermileriyle desteklendiği ve 3 kilometreye kadar etkili angajman sağladığı aktarıldı.

20 mm ve çift 12,7 mm'lik topların daha kısa menzillerde ek savunma katmanları oluşturduğu belirtildi. Army Recognition, dronsavar mühimmatının önceden belirlenmiş mesafelerde patlayacak şekilde tasarlandığını ve küçük hava platformlarına karşı isabet olasılığını artırdığını söyledi.

'TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN ULAŞTIĞI SEVİYEYİ GÖSTERİYOR'

Analizde, Tolga'nın konuşlandırma esnekliğine de dikkat çekildi. Sistemin üs savunması için sabit olarak kurulabildiği, tekerlekli veya paletli araçlara entegre edilebildiği ifade edildi. Deniz platformlarına uyarlanabilme kabiliyetinin de sistemin önemli özellikleri arasında yer aldığı belirtildi.

Bu özellik sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik ve operasyonel tutarlılığını koruyacağını açıklayan Army Recognition, sistemin çok yönlü kullanım imkanının Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik seviyeyi gösterdiği yorumuna yer verildi. Yayın, Tolga'nın başarılı test sürecinin, Türk savunma sanayisinin İHA tehdidine karşı yeni bir çağa girdiğinin habercisi olduğu yorumunda bulundu.

HIZLI GELİŞTİRME SÜRECİ

Haber sitesi, Tolga'nın milli olanaklarla geliştirildiğinin altını çizdi. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından tamamen yerli teknolojilerle geliştirilen sistemin ilk kez IDEF 2025'te tanıtıldığı bilgisi verildi.

Konya Karapınar'daki testlerde mini ve mikro İHA'lar, taktik insansız hava araçları ile seyir füzelerini temsil eden hedeflere karşı yumuşak ve sert imha senaryolarının denendiği ifade edildi. Tolga'nın 8 farklı senaryoda yüzde 100 başarı oranına ulaştığını bildiren Army Recognition, füzenin genellikle ilk atışta hedefleri etkisiz hale getirdiğini aktardı.

MKE yönetiminin hem silah sistemleri hem de özel mühimmatlar için seri üretim altyapısının tamamlandığını açıkladığı belirtildi. Army Recognition, bu gelişmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve ihracat müşterilerine hızlı teslimat imkanı sağladığının altını çizdi.

TOLGA'NIN KÜRESEL SAVUNMA PAZARINDAKİ YERİ

Tolga'nın uluslararası pazardaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Army Recognition, sistemin kısa menzilli hava savunma segmentindeki katmanlı ve entegre yaklaşımının temel gücünü oluşturduğunu savundu. Tolga'nın rakiplerinden farklı olarak elektronik saldırı ve kinetik müdahaleyi bilinçli şekilde birleştirdiği kaydedildi.

Army Recognition, farklı kalibreler için geliştirilen özel mühimmat ailesinin operatörlere esnek kullanım imkanı tanıdığını belirtti. Sistemin yerli mühimmat, modüler entegrasyon ve çoklu çalışma modu özelliklerinin Türkiye'ye stratejik avantaj sağladığı değerlendirmesi yapıldı.

'SON SAVUNMA KALKANI'

Yayın, Tolga'nın askeri ve jeostratejik önemine geniş yer verdi. Sistemin Türkiye'nin "Çelik Kubbe" konseptinin alt kademesini oluşturduğu ve 3 bin metrenin altındaki alçak irtifa tehditlerine karşı son savunma kalkanı görevi gördüğü ifade edildi. Analizde, nokta savunma ile yüksek irtifa füze sistemleri arasındaki kritik boşluğu kapattığı vurgulandı.

Haber sitesi, jeostratejik açıdan Tolga'nın Türkiye'ye Orta Doğu, Kafkaslar, Kuzey Afrika ve Asya gibi bölgelerde entegre hava savunma çözümleri sunan kilit sağlayıcı konumu kazandırdığı değerlendirmesini yaptı. Sistemin tamamen milli teknolojilerle geliştirilmiş olmasının endüstriyel özerklik ve ihracat esnekliği sağladığı kaydedildi.