MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMİT’ten Suriye’de DEAŞ operasyonu
GeriDünya MİT’ten Suriye’de DEAŞ operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 16.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

MİT’ten Suriye’de DEAŞ operasyonu

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
MİT’ten Suriye’de DEAŞ operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ’ın sözde ‘Türkiye vilayeti sorumlusu’ olan ve kırmızı kategoride aranan ‘Ebu Usame el Türki’ kod adlı Kasım Güler’i Suriye’de düzenlenen operasyonla yakaladı. Güler, sıkı güvenlik önlemleri altında Türkiye’ye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye’de DEAŞ’ın içine sızmanın başarılmasından sonra Güler, yakın takibe alındı. Güler’in silah ve patlayıcılarla birlikte illegal yollardan Türkiye’ye geçerek ses getirecek bir eylem planı hazırladığı tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon sırasında Güler’in üzerinde, Türkiye’de düzenleyeceği eylemde kullanacağı anlaşılan silahlar ile çok sayıda örgütsel döküman ve gizli bilgiler ele geçirildi. Kasım Güler’in terör örgütü DEAŞ’ın önde gelen isimleri arasında yer aldığı, 2014 yılında eski örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi’ye biat ettiği öğrenildi. Kasım Güler, sözde Türkiye vilayeti sorumluluğunun yanı sıra DEAŞ’ın Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu olarak da görev yapıyordu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi