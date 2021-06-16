MİT’ten Suriye’de DEAŞ operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Suriye’de DEAŞ’ın içine sızmanın başarılmasından sonra Güler, yakın takibe alındı. Güler’in silah ve patlayıcılarla birlikte illegal yollardan Türkiye’ye geçerek ses getirecek bir eylem planı hazırladığı tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon sırasında Güler’in üzerinde, Türkiye’de düzenleyeceği eylemde kullanacağı anlaşılan silahlar ile çok sayıda örgütsel döküman ve gizli bilgiler ele geçirildi. Kasım Güler’in terör örgütü DEAŞ’ın önde gelen isimleri arasında yer aldığı, 2014 yılında eski örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi’ye biat ettiği öğrenildi. Kasım Güler, sözde Türkiye vilayeti sorumluluğunun yanı sıra DEAŞ’ın Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu olarak da görev yapıyordu.

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