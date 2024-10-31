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Mitinge Latin temsilcilerle çıktı: Trump’tan hasar kontrol

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#ABD#Trump#Pensilvanya
Mitinge Latin temsilcilerle çıktı: Trump’tan hasar kontrol
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 07:00

ABD’nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, New York’taki Madison Square Garden’daki tartışmalı mitinginden sonra, Latin kökenli Amerikalıların kalesi olan Allentown, Pensilvanya’ya hasar kontrolüne gitti.

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New York’taki mitingde komedyen Tony Hinchcliffe Porto Riko’yu “yüzen bir çöp adası” olarak nitelemesinin izlerini silmek isteyen Trump, “Latinlerden daha önce hiç olmadığı kadar destek aldığını” öne sürdü.

GÖNÜL ALMA ÇABASI

Pensilvanya’daki mitingin sahnesine Allentown belediye başkan adayı Tim Ramos, Küba asıllı Amerikalı senatör Marco Rubio ve Porto Riko’nun gölge senatörü olarak anılan Zoraida Bux gibi Latin topluluğunun önemli isimleriyle çıkan Trump, “Her rekoru kırıyoruz. Hispanikler, Latinler... Hiç kimse Latin topluluğumuzu ve Porto Rikolu topluluğumuzu benden daha fazla sevemez” diye konuştu. Destekçilerine, “Porto Rikolular ve Hispanik Amerikalılar için en iyi geleceği sağlayacağım. Kamala Harris size yoksulluk ve suç getirecek” diye seslendi. Trump’ın gönül alma çabalarına karşılık miting alanının dışında toplanan bir grup, New York mitinginde söylenenleri protesto etti. Allentown’ın bulunduğu Lehigh County, kritik salıncak eyaleti Pensilvanya’daki en büyük Latin topluluğuna ev sahipliği yapıyor. 2020 nüfus sayımına göre, Lehigh County’de tahmini olarak nüfusun dörtte birine denk gelen 100 bin Latin Amerikalı yaşıyor.

 

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#ABD#Trump#Pensilvanya

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