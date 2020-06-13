‘Mitingde korona olursanız karışmam’

Amerikan halkı, salgın, artan işsizlik, gerileyen ekonomi ve ırkçılık tartışmalarının gölgesinde 3 Kasım’da başkanlık seçimlerine gidiyor. Seçim kampanyasını hızlandırma kararı alan Başkan Donald Trump, mitinglere katılacaklardan, COVID-19 virüsüne yakalanmaları durumunda ‘dava açmamaları’ şartını koydu.

SORUMLU DEĞİLİZ

Trump’ın seçim kampanyasının yürütüldüğü internet sitesinde, 19 Haziran’da Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa şehrinde yapılacak olan mitinge katılacaklar için, “Çok sayıda insanın bulunduğu halka açık bir yerde, COVID-19’a maruz kalma riskini kabul etmiş oluyorsunuz” uyarısı yer aldı. Uyarıda ayrıca, “Katılımcılar ve misafirleri gönüllü olarak COVID-19’a maruz kalma konusundaki tüm riskleri üstlenir. Başkan Donald J. Trump, BOK Center, ASM Global veya bağlı kuruluşlar, direktörler, memurlar, çalışanlar veya gönüllüler bu konuyla ilgili sorumlu tutulamaz ve dava açılamaz” ifadelerine yer verildi. Trump, salgının giderek şiddetlendiği Florida, Arizona ve Kuzey Carolina’da miting yapacak. ABD Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise halkı kalabalık yerlerden uzak durmaları konusunda uyarıyor.

TULSA TARTIŞMASI

Trump’ın ilk mitingini, 1921 yılında siyahlara yönelik katliamın yaşandığı Tulsa’da yapacak olması da eleştiri konusu oldu. Tulsa katliamının ardından ABD’de köleliğin sona ermesi, her yıl 19 Haziran’da ‘Juneteenth’ adıyla anılıyor. George Floyd’un tartışmalı ölümünün ardından, Trump’ın mitinginin hem yeri hem de tarihi bu yöndeki tartışmaları alevlendireceğe benziyor. Öte yandan Trump’ın başkan adaylığı ilanının korona önlemleri sert olduğu gerekçesiyle ağustos ayında Kuzey Carolina yerine Florida’da yapılması bekleniyor.

TRUMP: SEÇİMİ KAZANAMAZSAM HAYATIMA DEVAM EDERİM

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’te yayınlanan “Outnumbered Overtime” isimli programa katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden’ın “Trump, seçimlerde yenilgiyi kabul etmezse, askerler onu Beyaz Saray’dan çıkaracaktır” sözlerine, “Seçimleri kazanamazsam, hayatıma devam eder ve başka işler yaparım ama bu ülkemiz için üzüntü verici olur” yanıtını verdi. Siyahi George Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesinden sonra başlayan protestolara ilişkin de konuşan Trump, “Protestocuların farklı nedenleri olduğunu düşünüyorum, hatta bazıları neden orada olduklarını bile bilmiyordu. Birçoğu sadece kalabalığı takip ederek sokağa çıktı” ifadelerini kullandı.

‘İHTİYAÇ DUYULABİLİR’

Trump, Floyd’un ölümüne neden olan polislerin şüphelinin boynuna baskı uygulamasının yasaklanmasıyla ilgili de konuştu. “Boyuna baskı uygulayarak gözaltına almanın, çok masum olduğunu düşünüyorum. Bir kişiye karşı, bir kişi müdahalede bulunuyorsa bu mantıklı, ama 2 polis tek bir zanlıyı bu şekilde gözaltına alıyorsa hikâye değişiyor. Ama zor bir kişiyle uğraşıyorsanız, buna ihtiyaç olabilir” diyen Trump, ABD’deki siyahiler için en çok çalışan başkan olduğunu savundu: “Ben siyahiler için, gelmiş geçmiş tüm başkanlardan daha çok şey yaptım. Abraham Lincoln’a gelince, o iyi şeyler yaptı ama yaptıkları her zaman tartışmaya açıktı.”