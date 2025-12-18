MIT uzmanını kim vurdu… Nükleer Prof.’un gizemli ölümü

Haberin Devamı

47 yaşındaki nükleer bilim ve mühendislik profesörü Nuno F. Gomes Loureiro, Massachusetts eyaletindeki evinde ‘silahla birden fazla kez’ vurulmuş halde bulundu. Profesör kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Norfolk County Savcılığı, henüz gözaltına alınan kimse olmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini aktardı. Olay yerine gelen gazetecilere konuşan apartman sakinleri, pazartesi akşamı üç el silah sesi duyduklarını belirtti. Komşular Loureiro’nun iki küçük çocukları olan bir aile babası olduğunu belirtti.

BIDEN’DAN ÖDÜL ALMIŞTI

Portekizli olan Loureiro, 2000 yılında Lizbon’daki Instituto Superior Tecnico’da fizik eğitimi aldı, 2005’te ise Imperial College London’da fizik alanında doktorasını tamamladı. Teorik fizikçi ve füzyon bilimci olan ve manyetize plazma dinamikleri alanındaki ödüllü çalışmalarıyla tanınan Loureiro, 2016 yılında MIT akademik kadrosuna katıldı. Loureiro, “MIT’nin insanlığın en büyük problemlerine çözüm bulacağınız yer olduğunu söylemek abartı olmaz. Füzyon enerjisi insanlık tarihinin akışını değiştirecek” yorumunda bulunmuştu. Loureiro, ocak ayında eski ABD Başkanı Joe Biden’dan Başkanlık Erken Kariyer Ödülü’ne layık görülmüştü.