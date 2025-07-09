MİT Başkanı Kalın Irak'ta: Gündem terörsüz Türkiye ve teröre karşı atılacak ortak adımlar

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Bağdat yönetimi ile yapılan görüşmelerde, masadaki en önemli gündem maddesinin "terörsüz Türkiye" süreci olduğu kaydedildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ile bir görüşme gerçekleştiren Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşid ile de bir araya geldi. Kalın'ın Reşid ile görüşmesine Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in de katıldığı belirtildi.

CNN Türk'ün haberine göre, görüşmelerde, Irak yönetimi ile karşılıklı olarak sınır güvenliği, bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak ortak adımlar ele alındı.

Kalın, bölgedeki terör unsurlarının tasfiyesine yönelik temaslarında Irak Savunma Bakanı Sabit Bişar, Irak Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Hamid Şatri, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile de görüşme gerçekleştirdi.

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IRAK'TAN TÜRKİYE'YE TAM DESTEK

Bağdat yönetiminin, Kalın ile görüşmelerde Türkiye'ye tam desteğinin altını çizdiği ifade edildi. Ayrıca görüşmelerde Türkiye ve Irak arasındaki yakın ilişkinin de değerlendirildiği açıklandı.

Taraflar, İran ve İsrail arasındaki çatışmayı ve ateşkes sürecini de ele aldı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı M. Seman Ağaoğlu'nun ve ITC yöneticileriyle de görüşen Kalın, Türkmenlerin güvenliği ve seçim çalışmalarına dair bilgilendirildi.